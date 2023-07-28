Замглавы Балашихи задержана за мошенничество при расселении аварийного жилья

Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота задержана в рамках уголовного дела о махинациях с расселением аварийного жилья. О следственных действиях сообщает SHOT со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, в рабочем кабинете подмосковной чиновницы прошли обыски. В настоящее время она находится на допросе.