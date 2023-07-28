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28 июля, 09:14

Замглавы Балашихи задержана за мошенничество при расселении аварийного жилья

Замглавы Балашихи Сирота задержана по делу о махинациях с аварийным жильём

<p>Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота. Обложка © <a href="https://balashiha.ru/structure/sirota-evgeniya-igorevna-788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха</a></p>

Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота. Обложка © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха

Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота задержана в рамках уголовного дела о махинациях с расселением аварийного жилья. О следственных действиях сообщает SHOT со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, в рабочем кабинете подмосковной чиновницы прошли обыски. В настоящее время она находится на допросе.

В Росгвардии вскрыли хищение 227 млн при закупке комплексов разминирования

В Росгвардии вскрыли хищение 227 млн при закупке комплексов разминирования

Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей.

Андрей Бражников
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