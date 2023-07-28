Замглавы Балашихи задержана за мошенничество при расселении аварийного жилья
Замглавы Балашихи Сирота задержана по делу о махинациях с аварийным жильём
Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота. Обложка © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха
Заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Евгения Сирота задержана в рамках уголовного дела о махинациях с расселением аварийного жилья. О следственных действиях сообщает SHOT со ссылкой на осведомлённый источник.
По его словам, в рабочем кабинете подмосковной чиновницы прошли обыски. В настоящее время она находится на допросе.
Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей.