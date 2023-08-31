Начальник отдела полиции Москвы подпал под уголовку из-за беременной жены – адвокатши

Начальника ОМВД Басманного района подполковника Сергея Андреева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он подозревается в том, что отдал своим подчинённым распоряжение о возбуждении дела, не имея достаточных доказательств и действуя в интересах адвокатской фирмы, где работает его супруга. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации инсайдера, Андреев приказал своим замам завести уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере под предлогом того, что со счётов компании Tesida services limited Latvia была удалённо совершена кража средств. При этом подчинённые обвиняемого говорят, что он требовал открыть дело мгновенно — тем же днём (то есть, 9 марта). На тот момент в материалах даже не было данных по оперативно-разыскным мероприятиям.

В результате служащим Басманного отдела удалось оперативно найти подозреваемого, выписки по его счетам были получены с помощью запросов, поданных через проходящих стажировку студентов. Но, прежде чем банки смогли отреагировать, прокурор отменил постановление о возбуждении, посчитав, что оснований для уголовки нет. Таким образом был нарушен закон о банковской тайне, ведь информация о счетах клиента была получена не в рамках уголовного дела.

Уже после стало известно, что интересы якобы пострадавшей компании Tesida services limited Latvia представляет адвокатская контора "S&K Вертикаль", одним из специалистов которой оказалась супруга начальника ОМВД. Впрочем, сам обвиняемый уверяет, что его жена в декрете и никакого отношения к ситуации не имеет.

Канал также сообщает, что задержанный сегодня в Петербурге Андреев уверял сотрудников полиции, что не планировал покидать Россию и возвращался из отпуска, проведённого в Сочи. Сегодня Тушинский суд в Москве изберёт ему меру пресечения.