Силовики задержали наводчика, причастного к покушению на военкора News Front LeX
Силовики задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по автомобилю военного корреспондента News Front Александра Резника, более известного как LeX. Об этом рассказал представитель новостного портала.
Разбитый в результате обстрела автомобиль военкора Александра Резника (LeX). Фото News Front
"Спустя короткое время военкор [LeX] сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ. Наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно о покушении на военного корреспондента News Front Александра Резника в Алёшках Херсонской области. К счастью, он отделался незначительными травмами, однако автомобиль журналиста был серьёзно повреждён сброшенной с беспилотника бомбой.
Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ