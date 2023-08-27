ВСУ выследили российского военкора LeX и подорвали его машину с помощью дрона
ВСУ совершили покушение на военкора News Front LeX в Херсонской области
Военкор Александр Резник, более известный как LeX. Обложка © T.me / LeXFRONT
ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front Александра Резника, более известного как LeX, в городе Алёшки Херсонской области, он отделался незначительными травмами. Серьёзно повреждён автомобиль журналиста, на который с помощью беспилотника была сброшена бомба. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что за корреспондентом следили.
Военкор News Front LeX показал последствия покушения у Алёшек. Видео © T.me / LeXFRONT
"Киевские боевики с помощью FPV-дрона совершили покушение на военкора ИА News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алёшек и сбросили с БПЛА разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками", — написал Сальдо у себя в телеграме.
Он считает, что власти Украины боятся правды, поэтому и устраивают преследование журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за её пределами. Сам журналист тоже вышел на связь после покушения и сообщил, что с ним всё в порядке.
ВСУ не в первый раз пытаются атаковать российских журналистов. 22 июля под обстрел украинских военных в Запорожье попал военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Он погиб от разрыва кассетного суббоеприпаса. А его спутники — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — были ранены. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлёва орденом Мужества посмертно, а в родном городе журналиста предложили назвать одну из улиц в его честь.