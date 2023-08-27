ВСУ выследили российского военкора LeX и подорвали его машину с помощью дрона

ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front Александра Резника, более известного как LeX, в городе Алёшки Херсонской области, он отделался незначительными травмами. Серьёзно повреждён автомобиль журналиста, на который с помощью беспилотника была сброшена бомба. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что за корреспондентом следили.

Военкор News Front LeX показал последствия покушения у Алёшек. Видео © T.me / LeXFRONT

"Киевские боевики с помощью FPV-дрона совершили покушение на военкора ИА News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алёшек и сбросили с БПЛА разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками", — написал Сальдо у себя в телеграме.