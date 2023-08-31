В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling (более 85 тысяч подписчиков) Андрея Куршина. Ему грозит до десяти лет тюрьмы за ложные посты о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.

Источник уточняет, что Куршин регулярно публиковал в телеграм-канале сообщения, в которых дискредитировал ВС РФ, власть страны, радовался атакам ВСУ на российские города, а также оскорблял военкоров и блогеров, которые активно освещают ход СВО.

В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Видео © SHOT

Куршин работает инженером в НПО "Риф", которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне, отмечает SHOT.

Администратора Moscow Calling задержали на Ленинградском вокзале в Москве. Против него возбудили дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

Ранее Лайф сообщал, что блогера Максима Каца* заочно приговорили к тюремному сроку за фейки о ВС РФ. Суд назначил ему восемь лет колонии.