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31 августа, 14:52

В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling

<p>Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин. Обложка © VK / <a href="https://sun9-45.userapi.com/impg/aYuo1aYfH59eaysgUlPNiwslDHlFN4G8GMyf9g/r1SS-fV-QY4.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=2e0b35613286102d07caa91f29ef2efb&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Куршин</a></p>

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин. Обложка © VK / Андрей Куршин

В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling (более 85 тысяч подписчиков) Андрея Куршина. Ему грозит до десяти лет тюрьмы за ложные посты о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.

Источник уточняет, что Куршин регулярно публиковал в телеграм-канале сообщения, в которых дискредитировал ВС РФ, власть страны, радовался атакам ВСУ на российские города, а также оскорблял военкоров и блогеров, которые активно освещают ход СВО.

В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Видео © SHOT

Куршин работает инженером в НПО "Риф", которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне, отмечает SHOT.

Администратора Moscow Calling задержали на Ленинградском вокзале в Москве. Против него возбудили дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

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* Признан в России иностранным агентом.

Никита Никонов
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