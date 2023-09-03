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3 сентября, 12:54

Суд арестовал главу Минтранса Хакасии Василиади на два месяца за взятку

<p>Глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади. Обложка © <a href="https://r-19.ru/authorities/ministry-of-transport-and-roads-of-the-republic-of-khakassia/common/625/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Хакасия</a></p>

Глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади. Обложка © Правительство Республики Хакасия

Глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади арестован на два месяца по делу о получении взятки. Такое решение вынес Абаканский краевой суд, сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судов республики "Фемида Хакасии".

Василиади заключён под стражу до 1 ноября нынешнего года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Чиновник возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.

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Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко за обман дольщиков в особо крупном размере. Он отправится в колонию на шесть лет.

Иван Косицын
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