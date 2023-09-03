Суд арестовал главу Минтранса Хакасии Василиади на два месяца за взятку
Глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади. Обложка © Правительство Республики Хакасия
Глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади арестован на два месяца по делу о получении взятки. Такое решение вынес Абаканский краевой суд, сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судов республики "Фемида Хакасии".
Василиади заключён под стражу до 1 ноября нынешнего года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Чиновник возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко за обман дольщиков в особо крупном размере. Он отправится в колонию на шесть лет.