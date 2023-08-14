Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко приговорили к шести годам колонии

Экс-кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко приговорён к шести годам колонии общего режима и штрафу 400 тысяч рублей за обман дольщиков в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края в телеграм-канале.

По версии следствия, в период с 29 декабря 2016 по 17 июня 2021 года Ищенко, используя служебное положение, похитил денежные средства участников долевого строительства на сумму свыше 387 миллионов рублей и распорядился ими в своих личных целях, не связанных со строительством объекта во Владивостоке по улице Сафонова, 7, нарушив условия договора долевого участия.