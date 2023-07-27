Скандальную судью Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 77 млн

Московский городской суд отправил на девять лет в колонию строго режима экс-судью столичного Арбитражного суда Елену Кондрат по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом пишет СК РФ.

"Признать Кондрат виновной по части 4 статьи 291.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также назначить штраф в размере 77 миллионов рублей", — указано в тексте.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года Кондрат предложила коллеге-судье "заработать" на рассматриваемом последнем деле. По её словам, к ней обратились некие лица, готовые заплатить 50 тысяч долларов, если будет вынесено решение о непривлечении к субсидиарной ответственности нескольких компаний и физлиц, проходящих по делу.

Кондрат уговаривала коллегу посодействовать и вынести "правильное" решение, а сама предложила выступить в роли посредника при передаче денег. Однако сослуживица не согласилась и обратилась в полицию. Сделка по получению взятки прошла под контролем правоохранителей. Кондрат попыталась скрыться, но была задержана в другом регионе.