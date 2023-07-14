Суд арестовал экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова по делу о взятке

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Грекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 сентября 2023 года включительно", — заявили в пресс-службе ведомства.

SHOT со ссылкой на источник сообщает, что Греков является фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали бывшего сенатора от области Ирину Петину.

Греков занимал пост вице-губернатора в период с 2017 по 2021 год, скрыв погашенную судимость. Чиновник стал известен на всю страну после того, как рязанская журналистка в 2020 году во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным попросила присвоить ему звание Героя России. Она уверяла, что вице-губернатор спас семь человек из пожара, однако позже стало известно, что он никого не спасал, а просто стоял поблизости.