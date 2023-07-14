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14 июля, 14:46

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова заподозрили во взяточничестве

<p>Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин </p>

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Рязани задержали бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Как пишет ТАСС, его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе суда, на которую ссылается агентство, сообщили, что Греков проходит по двум эпизодам взяточничества в особо крупном размере, а это статья 290, часть 6 УК РФ. Сейчас бывший вице-губернатор находится в здании Советского районного суда Рязани.

Должность первого заместителя председателя правительства и вице-губернатора Рязанской области Игорь Греков занимал в период с 2017 по 2021 год.

Накануне стало известно ещё об одном уголовном деле о коррупции, связанном с Рязанской областью. Так, вчера суд арестовал бывшего сенатора от региона Ирину Петину. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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Максим Плетнёв
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