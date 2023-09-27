Приморец пытался сжечь военкомат, но не сумел и попал на камеры
Неизвестный мужчина пытался поджечь военкомат во Владивостоке
Во Владивостоке неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата, сейчас злоумышленника ищут. Об этом сообщает SHOT.
Действия мужчины утром обнаружили сотрудники, увидев сгоревшее и оплавленное пластиковое окно. Оказалось, что на камеры попало, как поджигатель облил стеклопакет горючей жидкостью, воспламенил и сбежал. Спустя пять минут пламя потухло само.
Полицейские изъяли с места преступления стеклянную бутылку с остатками жидкости. Сейчас специалисты изучают все ближайшие камеры наблюдения, поджигателя ищут.
Ранее Лайф рассказывал, как в Архангельске задержали 18-летнего парня при попытке поджечь воинскую часть. Всё началось с того, что будущий нарушитель подсел на проукраинские группы и начал контактировать с их администраторами.
t.me / SHOT