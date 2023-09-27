Приморец пытался сжечь военкомат, но не сумел и попал на камеры

Во Владивостоке неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата, сейчас злоумышленника ищут. Об этом сообщает SHOT.

Действия мужчины утром обнаружили сотрудники, увидев сгоревшее и оплавленное пластиковое окно. Оказалось, что на камеры попало, как поджигатель облил стеклопакет горючей жидкостью, воспламенил и сбежал. Спустя пять минут пламя потухло само.

Полицейские изъяли с места преступления стеклянную бутылку с остатками жидкости. Сейчас специалисты изучают все ближайшие камеры наблюдения, поджигателя ищут.