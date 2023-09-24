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24 сентября, 09:11

Двое мужчин в Благовещенске попались во время фотосессии с коктейлями Молотова у военкомата

SHOT: Двух жителей Благовещенска задержали при попытке поджечь местный военкомат

<p>39-летний Игорь, позирующий с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

39-летний Игорь, позирующий с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / SHOT

В Благовещенске задержали мужчин, которые фотографировались на фоне военкомата с коктейлем Молотова. Об этом сообщает SHOT.

25-летняя Вероника, фотографировавшая мужчин с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / SHOT

25-летняя Вероника, фотографировавшая мужчин с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, позирующих вчера около десяти часов вечера заметили у сборного пункта на Железнодорожной. "Моделями" оказались 39-летний Игорь и 42-летний Андрей. Они улыбались в камеру 25-летней Веронике, держа в руках бутылки с поджигательной смесью. К счастью, из-за затянувшейся фотосессии осуществить задуманное они так и не успели.

В итоге всех троих доставили в отдел полиции. В ходе допроса они признались, что поджечь здание им приказали украинские кураторы, пообещав заплатить 50 тысяч рублей. К слову, ранее задержанные уже были судимы.

Например, Игорь привлекался за похищение человека, угрозу кражи, грабёж, разбой и участие в преступном сообществе. Вероника попадалась на мошенничестве, а Андрей промышлял наркотиками. Теперь им грозит новое наказание за попытку умышленного повреждения имущества путём поджога.

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Николь Вербер
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