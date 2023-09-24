Двое мужчин в Благовещенске попались во время фотосессии с коктейлями Молотова у военкомата
SHOT: Двух жителей Благовещенска задержали при попытке поджечь местный военкомат
39-летний Игорь, позирующий с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / SHOT
В Благовещенске задержали мужчин, которые фотографировались на фоне военкомата с коктейлем Молотова. Об этом сообщает SHOT.
25-летняя Вероника, фотографировавшая мужчин с коктейлем Молотова у военкомата в Благовещенске. Обложка © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, позирующих вчера около десяти часов вечера заметили у сборного пункта на Железнодорожной. "Моделями" оказались 39-летний Игорь и 42-летний Андрей. Они улыбались в камеру 25-летней Веронике, держа в руках бутылки с поджигательной смесью. К счастью, из-за затянувшейся фотосессии осуществить задуманное они так и не успели.
В итоге всех троих доставили в отдел полиции. В ходе допроса они признались, что поджечь здание им приказали украинские кураторы, пообещав заплатить 50 тысяч рублей. К слову, ранее задержанные уже были судимы.
Например, Игорь привлекался за похищение человека, угрозу кражи, грабёж, разбой и участие в преступном сообществе. Вероника попадалась на мошенничестве, а Андрей промышлял наркотиками. Теперь им грозит новое наказание за попытку умышленного повреждения имущества путём поджога.
Ранее Лайф рассказывал о "Рэмбо-диверсанте", который голыми руками вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа на железнодорожном перегоне в подмосковном Подольске. По горячим следам преступника уже удалось поймать — им оказался ранее судимый 24-летний житель Саратовской области. Он привлекался трижды за кражу и один раз за грабёж.