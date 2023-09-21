"Рэмбо-диверсант" голыми руками вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа

Диверсант голыми руками вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа на железнодорожном перегоне в подмосковном Подольске. По данным SHOT, накануне поздним вечером на перегоне Гривно – Подольск в двух метрах от ж/д дороги был вскрыт релейный шкаф. Из него вытащили два трансформатора для питания цепей автоблокировки и два трансформатора для работы в рельсовых цепях.

Прибывшие на место сотрудники изъяли с места отпечатки пальцев, по горячим следам был задержан 24-летний житель Саратовской области Виталий Ч. На допросе он во всём сознался. Известно, что вандал был ранее судим: трижды за кражу и один раз за грабёж.