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21 сентября, 07:55

"Рэмбо-диверсант" голыми руками вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа

SHOT: Полицейские задержали вандала, вскрывшего релейный шкаф в Подольске

<p>Ранее судимый Виталий Ч. вскрыл релейный шкаф в подмосковном Подольске. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Ранее судимый Виталий Ч. вскрыл релейный шкаф в подмосковном Подольске. Фото © SHOT

Диверсант голыми руками вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа на железнодорожном перегоне в подмосковном Подольске. По данным SHOT, накануне поздним вечером на перегоне Гривно – Подольск в двух метрах от ж/д дороги был вскрыт релейный шкаф. Из него вытащили два трансформатора для питания цепей автоблокировки и два трансформатора для работы в рельсовых цепях.

Прибывшие на место сотрудники изъяли с места отпечатки пальцев, по горячим следам был задержан 24-летний житель Саратовской области Виталий Ч. На допросе он во всём сознался. Известно, что вандал был ранее судим: трижды за кражу и один раз за грабёж.

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А ранее в Томске девятиклассник попытался поджечь релейный шкаф, но промазал и чуть не оставил всех без света. Парень кинул коктейль Молотова в оборудование, но тот попал в опору линии электропередачи. Диверсант оперативно был задержан.

Алексей Берковиц
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