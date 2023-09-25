Житель Архангельска согласился бесплатно поджечь воинскую часть, но попался силовикам
В Архангельске задержали 18-летнего парня при попытке поджечь воинскую часть
18-летнего жителя Архангельска задержали при попытке поджечь воинскую часть по приказу украинских кураторов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в субботу, 23 сентября, на территории военного городка в Архангельске. Именно там ранее несудимый парень согласился устроить пожар. Всё началось с того, что он подсел на проукраинские группы и начал контактировать с их администраторами.
В итоге парень совершенно бесплатно согласился выполнить их задание и закупился бензином и моторным маслом. Когда всё было готово, он приехал на объект и уже хотел поджечь здание, как его задержали сотрудники российских спецслужб. Оказалось, горе-диверсант уже давно находится в поле зрения силовиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт". Теперь парню грозит до 20 лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как двое мужчин в Амурской области попались во время фотосессии с коктейлями Молотова у военкомата. "Вооружившись" бутылками с горючей смесью, 39-летний и 42-летний жители Благовещенска пошли на дело вместе с приятельницей. Подруга должна была сфотографировать их около объекта, чтобы позже прислать фотоотчёт украинским кураторам, однако процесс немного затянулся, и всё пошло совсем не по плану.
Shutterstock