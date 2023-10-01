Регион

Уведомления отключены

1 октября, 02:36

Кустурица поделился планами снимать в Краснодарском крае фильм по Достоевскому

Кустурица планирует съёмки на Кубани фильма по "Преступлению и наказанию"

Югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица рассматривает возможность снять на территории Краснодарского края часть своего фильма по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание". Об этом он рассказал на творческом вечере в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске.

По словам Кустурицы, работа над фильмом начнётся в следующем году. А впервые он об этом задумался около 30 лет назад, тогда рассматривал на главную роль Джонни Деппа. Однако затем решил снимать картину в России. Режиссёр сообщил, что Достоевский ему близок, он глубокий, но надо добавить солнца.

"Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина — в Москве", — пояснил мастер.

"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат

"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат

Также Кустурица признался, что подумывает снять фильм по мотивам романа Евгения Водолазкина "Лавр". Он читает российских авторов в оригинале и в переводе и высоко их оценивает. В числе лучших современных писателей Кустурица назвал Захара Прилепина, Виктора Пелевина, Алексея Сальникова, Гузель Яхину.

А ранее стало известно, что американская кинокомпания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о затонувшем в Атлантике батискафе "Титан". В ленте будет рассказываться о периодах до, во время и после трагедии.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Official Emir Kusturica

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Эмир Кустурица
  • федордостоевский
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Культура
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров