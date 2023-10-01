Кустурица поделился планами снимать в Краснодарском крае фильм по Достоевскому

Югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица рассматривает возможность снять на территории Краснодарского края часть своего фильма по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание". Об этом он рассказал на творческом вечере в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске.

По словам Кустурицы, работа над фильмом начнётся в следующем году. А впервые он об этом задумался около 30 лет назад, тогда рассматривал на главную роль Джонни Деппа. Однако затем решил снимать картину в России. Режиссёр сообщил, что Достоевский ему близок, он глубокий, но надо добавить солнца.

"Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина — в Москве", — пояснил мастер.

Также Кустурица признался, что подумывает снять фильм по мотивам романа Евгения Водолазкина "Лавр". Он читает российских авторов в оригинале и в переводе и высоко их оценивает. В числе лучших современных писателей Кустурица назвал Захара Прилепина, Виктора Пелевина, Алексея Сальникова, Гузель Яхину.