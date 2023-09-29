О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм
Deadline: В США снимут художественный фильм о затонувшем батискафе "Титан"
Американская кинокомпания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о затонувшем в Атлантике батискафе "Титан". Как сообщает Deadline, в ленте будет рассказываться о периодах до, во время и после трагедии.
Продюсером фильма станет Брайан Доббинс ("Лес самоубийц", "Потемнело"), а режиссёрами выступят Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи. Рабочее название проекта — "Спасение".
"Наш фильм будет не только чествовать всех, кто погиб в подводной трагедии, и их семьи, но и будет направлен на более тщательное отношение к природе средств массовой информации сегодня", — отметил Кизи.
Ранее автор легендарного фильма "Титаник" режиссёр Джеймс Кэмерон заявлял о намерении сделать сериал про гибель "Титана". Однако позже он открестился от этих планов.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня при спуске к затонувшему лайнеру "Титаник". По некоторым данным, ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Всего на борту батискафа находилось пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд, с сыном. Все они погибли.
Wikipedia / Madelgarius