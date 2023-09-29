О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм

Американская кинокомпания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о затонувшем в Атлантике батискафе "Титан". Как сообщает Deadline, в ленте будет рассказываться о периодах до, во время и после трагедии.

"Наш фильм будет не только чествовать всех, кто погиб в подводной трагедии, и их семьи, но и будет направлен на более тщательное отношение к природе средств массовой информации сегодня", — отметил Кизи.