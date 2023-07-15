Компания – производитель батискафа "Титан" OceanGate удалила аккаунты в соцсетях
Компания OceanGate, создавшая погибший при спуске к "Титанику" батискаф "Титан", удалила все аккаунты в социальных сетях.
На сайте размещено лишь сообщение о том, что OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции. В то же время аккаунтов компании в Instagram* и Facebook*, а также Twitter и LinkedIn больше нет.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня при спуске к затонувшему лайнеру "Титаник". По некоторым данным, ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана". Всего на борту батискафа находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Также Лайф публиковал видео с обломками батискафа.
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