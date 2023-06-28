Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками

Журналистка канадского телеканала CBC Хизер Гиллис опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными Береговой охраной США в районе крушения "Титаника". Груду искорёженного металла выгрузили сегодня с корабля Horizon Arctic на пирсе канадской Береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Судя по видео, от подводного аппарата "Титан" осталось совсем немного — белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненного кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа.