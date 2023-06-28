Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками
Обломки утерянного в Атлантическом океане батискафа "Титан" доставили в порт
Журналистка канадского телеканала CBC Хизер Гиллис опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными Береговой охраной США в районе крушения "Титаника". Груду искорёженного металла выгрузили сегодня с корабля Horizon Arctic на пирсе канадской Береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Судя по видео, от подводного аппарата "Титан" осталось совсем немного — белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненного кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа.
Всё, что осталось от батискафа "Титан", подняли на поверхность. Видео © HeatherMGillis / Twitter
Ранее представитель Береговой охраны США заявил, что экипаж "Титана" погиб из-за имплозии подводного судна. В силу давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку.
Напомним, об исчезновении "Титана" американской компании OceanGate стало известно 19 июня. На борту находились пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржеоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. На поиски батискафа выдвинулись несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим.