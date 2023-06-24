Погибли мгновенно: Врач назвала причину смерти экипажа батискафа "Титан"
Невролог Демьяновская: Экипаж "Титана" не успел осознать, что произошло
Экипаж батискафа "Титан", пропавший в районе крушения "Титаника", погиб мгновенно из-за разгерметизации. Об этом заявила врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"В момент разгерметизации на большой глубине происходит мощный взрыв, направленный внутрь. Это значит, что находящиеся внутри люди погибают мгновенно от полученных травм, не успевая осознать, что произошло", — рассказала она порталу "Доктор Питер".
Специалист отметила, что, даже если кому-нибудь из них удалось выжить в результате разгерметизации и он попытался бы подняться на поверхность, роковую роль сыграла бы декомпрессионная (кессонная) болезнь.
Данная болезнь развивается из-за разницы в давлении на большой глубине и поверхности: молекулы газов в крови образуют пузырьки, на которые "налипают" тромбоциты, устремляясь по кровотоку и перекрывая просветы сосудов разного калибра. Всё это, подчеркнула невролог, сопровождается для человека болью, неврологическими нарушениями и иногда инсультом, а также сердечным приступом.
Напомним, об исчезновении "Титана" американской компании OceanGate стало известно 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. На поиски батискафа выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана".
ТАСС / OceanGate via ZUMA Press