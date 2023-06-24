Погибли мгновенно: Врач назвала причину смерти экипажа батискафа "Титан"

Экипаж батискафа "Титан", пропавший в районе крушения "Титаника", погиб мгновенно из-за разгерметизации. Об этом заявила врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"В момент разгерметизации на большой глубине происходит мощный взрыв, направленный внутрь. Это значит, что находящиеся внутри люди погибают мгновенно от полученных травм, не успевая осознать, что произошло", — рассказала она порталу "Доктор Питер".

Специалист отметила, что, даже если кому-нибудь из них удалось выжить в результате разгерметизации и он попытался бы подняться на поверхность, роковую роль сыграла бы декомпрессионная (кессонная) болезнь.