Командир британской АПЛ считает, что "Титан" разрушился из-за дефекта корпуса

Трагедия на затонувшем батискафе "Титан" могла произойти из-за поломки люка с болтами, использовавшегося для герметизации судна. Такую версию высказал экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси в интервью Sky News.

"Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал водяного давления", — предположил Рэмси.

Он подчеркнул, что изначально идея игнорирования общепринятых способов создания подводных аппаратов была сопряжена с огромными рисками, из-за чего погибло пять человек. О том, что произошёл взрыв, свидетельствуют обломки батискафа, найденные более чем в 200 метрах от затонувшего "Титаника".