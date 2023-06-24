Регион

Уведомления отключены

24 июня, 02:35

Командир британской АПЛ считает, что "Титан" разрушился из-за дефекта корпуса

Sky News: Причиной разрушения батискафа "Титан" мог стать дефект корпуса

Трагедия на затонувшем батискафе "Титан" могла произойти из-за поломки люка с болтами, использовавшегося для герметизации судна. Такую версию высказал экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси в интервью Sky News.

"Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал водяного давления", — предположил Рэмси.

Он подчеркнул, что изначально идея игнорирования общепринятых способов создания подводных аппаратов была сопряжена с огромными рисками, из-за чего погибло пять человек. О том, что произошёл взрыв, свидетельствуют обломки батискафа, найденные более чем в 200 метрах от затонувшего "Титаника".

Смертельная миссия: Что искали миллионеры в руинах "Титаника", подписав себе приговор

Смертельная миссия: Что искали миллионеры в руинах "Титаника", подписав себе приговор

Ранее Лайф перечислил самые вопиющие нарушения при строительстве погибшего батискафа "Титан", включая слабый иллюминатор и сборку с дефектами.

Обложка ©

OceanGate.com

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • титаник
  • Происшествия
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров