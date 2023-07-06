Компания – владелец затонувшего батискафа "Титан" приостановила исследовательские туры
Компания OceanGate объявила о приостановке всех исследовательских туров
Частная американская компания OceanGate спустя более чем две недели после гибели батискафа "Титан" наконец объявила о приостановке всех исследовательских и коммерческих операций.
"OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций", — говорится на сайте компании.
Стоит отметить, что до этого компания продолжала продавать билеты в путешествие к обломкам "Титаника", на сайте перевозчика, в частности, были доступны туры на 2024 год. Цена была та же — по 250 тысяч долларов с человека (более 23 миллионов рублей).
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня. Некоторые эксперты отмечали, что ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. На поиски подлодки выдвинулись несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана". Всего на борту батискафа было пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Также Лайф публиковал видео с обломками батискафа.