Компания – владелец затонувшего батискафа "Титан" приостановила исследовательские туры

Частная американская компания OceanGate спустя более чем две недели после гибели батискафа "Титан" наконец объявила о приостановке всех исследовательских и коммерческих операций.

Стоит отметить, что до этого компания продолжала продавать билеты в путешествие к обломкам "Титаника", на сайте перевозчика, в частности, были доступны туры на 2024 год. Цена была та же — по 250 тысяч долларов с человека (более 23 миллионов рублей).