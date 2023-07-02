Эксперт озвучил новую причину трагедии на батискафе "Титан"
Доцент Грэм-Джонс: Причиной взрыва батискафа "Титан" могли быть микротрещины
Батискаф "Титан" мог взорваться из-за наличия в корпусе крошечных трещин. Такой версией поделился с изданием The Independent доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.
"Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — заявил эксперт.
В интервью агентству Associated Press Грэм-Джонс уточнил, что факторами, которые могли поспособствовать взрыву, также стали удлинённая конструкция "Титана" и постоянные нагрузки на корпус в течение многих лет. Он подчеркнул, что композиты "чрезвычайно прочны и долговечны, но выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы".
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня. Некоторые эксперты отмечали, что ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. На поиски подлодки выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана". Всего на борту батискафа было пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.