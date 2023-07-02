Эксперт озвучил новую причину трагедии на батискафе "Титан"

"Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — заявил эксперт.

В интервью агентству Associated Press Грэм-Джонс уточнил, что факторами, которые могли поспособствовать взрыву, также стали удлинённая конструкция "Титана" и постоянные нагрузки на корпус в течение многих лет. Он подчеркнул, что композиты "чрезвычайно прочны и долговечны, но выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы".