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29 июня, 18:37

В один конец за $250 тысяч?: OceanGate зазывает туристов на новую экскурсию к "Титанику"

OceanGate продолжает продавать туры к "Титанику", несмотря на крушение батискафа

<p>Фото © <a href="https://oceangateexpeditions.com/the-2023-titanic-expedition-begins/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oceangateexpeditions.com</a></p>

Фото © oceangateexpeditions.com

Компания OceanGate до сих пор продолжает продавать билеты желающим посетить обломки парохода "Титаник", несмотря на трагедию с крушением батискафа "Титан". Информация о турах доступна на сайте организации.

На данный момент желающие могут приобрести туры на 2024 год. Стоимость такой поездки не изменилась и по-прежнему составляет 250 тысяч долларов за одного человека.

Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками

Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками

Напомним, 19 июня во время экскурсии к "Титанику" исчез батискаф "Титан" американской компании OceanGate. Судно искали несколько дней, и вот 22 июня Береговая охрана США объявила, что у экипажа закончился кислород, а OceanGate признала его погибшим. Всего на борту "Титана" было пять пассажиров. Среди них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном. Обломки "Титана" уже подняли со дна, в них нашли человеческие останки.

Илья Суриков
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