В один конец за $250 тысяч?: OceanGate зазывает туристов на новую экскурсию к "Титанику"
OceanGate продолжает продавать туры к "Титанику", несмотря на крушение батискафа
Фото © oceangateexpeditions.com
Компания OceanGate до сих пор продолжает продавать билеты желающим посетить обломки парохода "Титаник", несмотря на трагедию с крушением батискафа "Титан". Информация о турах доступна на сайте организации.
На данный момент желающие могут приобрести туры на 2024 год. Стоимость такой поездки не изменилась и по-прежнему составляет 250 тысяч долларов за одного человека.
Напомним, 19 июня во время экскурсии к "Титанику" исчез батискаф "Титан" американской компании OceanGate. Судно искали несколько дней, и вот 22 июня Береговая охрана США объявила, что у экипажа закончился кислород, а OceanGate признала его погибшим. Всего на борту "Титана" было пять пассажиров. Среди них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном. Обломки "Титана" уже подняли со дна, в них нашли человеческие останки.