В один конец за $250 тысяч?: OceanGate зазывает туристов на новую экскурсию к "Титанику"

Компания OceanGate до сих пор продолжает продавать билеты желающим посетить обломки парохода "Титаник", несмотря на трагедию с крушением батискафа "Титан". Информация о турах доступна на сайте организации.

На данный момент желающие могут приобрести туры на 2024 год. Стоимость такой поездки не изменилась и по-прежнему составляет 250 тысяч долларов за одного человека.