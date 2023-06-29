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28 июня, 22:40

В поднятом со дня батискафе нашли человеческие останки

Береговая охрана США сообщила о человеческих останках в батискафе "Титан"

В поднятых из Атлантического океана обломках батискафа "Титан" найдены, предположительно, человеческие останки. Об этом сообщила Береговая охрана США.

"Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения", — говорится в сообщении.

Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками

Это всё, что осталось от батискафа "Титан": Опубликовано видео с обломками

Напомним, батискаф "Титан" американской компании OceanGate исчез 19 июня. На борту находились пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржеоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. Были организованы поиски, однако 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим.

Обложка ©

ТАСС /Paul Daly/The Canadian Press

Артур Лапсаков
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