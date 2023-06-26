Мать погибшего на "Титане" Давуда уступила ему место для сборки кубика Рубика

Мать 19-летнего Сулеймана Давуда, который оказался среди погибших пассажиров батискафа "Титан", уступила сыну своё место, чтобы тот поставил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине океана. Об этом Кристин Давуд рассказала Би-би-си.

"19-летний парень подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и его отец Шахзад, который также умер на "Титане", взял с собой камеру, чтобы запечатлеть момент", — пишет издание.