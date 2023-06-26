Мать погибшего на "Титане" Давуда уступила ему место для сборки кубика Рубика
Кристин и Сулейман Давуд. Фото © Twitter / Vanguard Newspapers
Мать 19-летнего Сулеймана Давуда, который оказался среди погибших пассажиров батискафа "Титан", уступила сыну своё место, чтобы тот поставил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине океана. Об этом Кристин Давуд рассказала Би-би-си.
"19-летний парень подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и его отец Шахзад, который также умер на "Титане", взял с собой камеру, чтобы запечатлеть момент", — пишет издание.
По словам женщины, её сын очень любил кубик Рубика и постоянно носил его с собой. Однажды ему пришла идея поставить рекорд, собрав головоломку на дне Атлантики во время погружения к "Титанику". Поэтому Кристин отказалась от своего места в батискафе ради сына.
Напомним, об исчезновении "Титана" американской компании OceanGate стало известно 19 июня, аппарат должен был опуститься к обломкам "Титаника". На борту находились пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзад Давуд с 19-летним сыном Сулейманом, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш и пилот аппарата Поль-Анри Наржоле. 22 июня были обнаружены обломки аппарата. Предположительно, "Титан" разрушился на глубине под большим давлением из-за дефекта в корпусе. В США началось расследование причин катастрофы.