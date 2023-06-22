В зоне поиска пропавшего батискафа "Титан" нашли неизвестные обломки
Батискаф "Титан". Фото © Oceangate.com
В зоне поиска в Атлантике американского батискафа "Титан", который пропал во время экспедиции с туристами к "Титанику", обнаружены неопознанные обломки. Об этом сообщили в Twitter сотрудники береговой охраны США.
"Дистанционно управляемый корабль [Horizon Arctic] обнаружил в районе поисков [батискафа] обломки. Эксперты объединённого командования изучают информацию", — говорится в публикации.
В пресс-релизе Департамента внутренней безопасности уточнили, что в связи с находками в течение суток "береговая охрана проведёт брифинг для прессы".
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан", которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди пассажиров — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата, но поиски не дали результата. По последним данным, у экипажа уже закончился кислород. К поискам батискафа "Титан" также привлекли пилотов авиалайнеров.