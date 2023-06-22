К поискам батискафа "Титан" привлекли пилотов авиалайнеров
Диспетчеры просят пилотов самолётов помочь найти батискаф "Титан" в Атлантике
Диспетчеры обратились к пилотам, которые могут пролетать над местом исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане, и попросили помочь с обнаружением аппарата. Об этом сообщил в Twitter израильский пилот Йохана Коэн.
"Диспетчеры Нью-Йорка просят о помощи в поиске пропавшего батискафа", — написал он. В его аккаунте указано, что лётчик управляет самолётами Boeing 787 и Boeing 777 и проживает в Израиле.
Диспетчеры просят пилотов помочь найти "Титан". Фото © Twitter / cohen_yohana74
К его сообщению прикреплён снимок, на нём изображена панель приборов авиалайнера, на которой горит надпись: "Не могли бы вы обратить внимание на происходящее снаружи в следующие 20 минут. Вы находитесь в районе разыскиваемого батискафа".
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" американской компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту, которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди пассажиров — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата, но поиски не дали результата. По последним данным, у экипажа уже закончился кислород.
ТАСС / U.S. Coast Guard via ZUMA Press