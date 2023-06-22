К поискам батискафа "Титан" привлекли пилотов авиалайнеров

Диспетчеры обратились к пилотам, которые могут пролетать над местом исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане, и попросили помочь с обнаружением аппарата. Об этом сообщил в Twitter израильский пилот Йохана Коэн.

"Диспетчеры Нью-Йорка просят о помощи в поиске пропавшего батискафа", — написал он. В его аккаунте указано, что лётчик управляет самолётами Boeing 787 и Boeing 777 и проживает в Израиле.

Диспетчеры просят пилотов помочь найти "Титан". Фото © Twitter / cohen_yohana74