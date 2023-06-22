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22 июня, 14:15

Названа причина, по которой США не просили у РФ помощи в спасении пропавшего батискафа

Научный руководитель КГНЦ Половинкин: Помочь "Титану" могут только США, РФ и КНР

Помочь экипажу пропавшего в Атлантическом океане "Титана" могут только три страны — США, Россия и Китай, заявил ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин. По его словам, к РФ Штаты не обратились по политическим мотивам.

Причём имеющиеся у КНР подходящие для этих целей подводные аппараты были проверены на базе вышеназванного научного центра, сотрудники которого подтвердили глубину их погружения, а сами капсулы батискафов были изготовлены на Балтийском заводе.

Крыловский государственный научный центр занимается разработкой концепт-проектов перспективных военных кораблей и гражданских судов. Является ведущим российским предприятием в данной сфере.

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Напомним, "Титан" американской компании OceanGate пропал в районе крушения "Титаника" 19 июня. На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Вчера в районе поисков были засечены неопознанные звуки, однако, по мнению экспертов, они вряд ли исходили от батискафа. Выяснилось, что бывший сотрудник OceanGate ещё пять лет назад заявлял о сомнительной надёжности аппарата и скупости руководства на требуемые материалы. По последним данным, у экипажа уже закончился кислород.

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oceangate.com

Матвей Константинов
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