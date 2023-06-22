Названа причина, по которой США не просили у РФ помощи в спасении пропавшего батискафа

Помочь экипажу пропавшего в Атлантическом океане "Титана" могут только три страны — США, Россия и Китай, заявил ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин. По его словам, к РФ Штаты не обратились по политическим мотивам.

Причём имеющиеся у КНР подходящие для этих целей подводные аппараты были проверены на базе вышеназванного научного центра, сотрудники которого подтвердили глубину их погружения, а сами капсулы батискафов были изготовлены на Балтийском заводе.