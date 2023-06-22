"Надежда умирает последней": Капитан объяснил, почему экипаж пропавшего батискафа может быть жив

С запасами кислорода на подлодке, пропавшей в ходе экспедиции к обломкам "Титаника", не всё так однозначно. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал капитан первого ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Петербурга Игорь Курдин.

"Когда называют цифру 96 часов — это расчётное время по запасам кислорода в расчёте на пять человек при спокойной обстановке, которое никогда или зачастую не соответствует реальности. Поэтому нельзя сказать, что это время прошло и всё, точка — они погибли. Да, исход может быть весьма печален, но надежда умирает последней", — пояснил эксперт.

Курдин также отметил, что один из важных факторов — это в том числе и поведение самих туристов при ЧП. Он напомнил, что единственным подготовленным человеком на борту является пилот батискафа, все остальные же — просто пассажиры. Мы уже рассказывали, что перед началом экспедиции члены экипажа должны были пройти подготовку, однако неизвестно, как они повели себя в условиях реальной катастрофы.

"Люди могли впасть в панику, потратить на это кислород, а аппарат ведь маленький. В этом заключается главная опасность любого коммерческого туризма", — указал капитан первого ранга.

При этом он уверен, что ЧП на борту подлодки произошло ещё в начале экспедиции к месту крушения известного корабля, поскольку связь была потеряна уже через 1 час 45 минут, хотя время до полного погружения составляет около восьми часов. Моряк предположил, что мог произойти пожар из-за аккумуляторной батареи или же нарушение герметичности прочного корпуса, не исключив, что сейчас батискаф находится уже на дне Атлантического океана.