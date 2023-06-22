"Надежда умирает последней": Капитан объяснил, почему экипаж пропавшего батискафа может быть жив
Капитан Курдин не исключил, что члены экипажа батискафа "Титан" всё ещё живы
С запасами кислорода на подлодке, пропавшей в ходе экспедиции к обломкам "Титаника", не всё так однозначно. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал капитан первого ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Петербурга Игорь Курдин.
"Когда называют цифру 96 часов — это расчётное время по запасам кислорода в расчёте на пять человек при спокойной обстановке, которое никогда или зачастую не соответствует реальности. Поэтому нельзя сказать, что это время прошло и всё, точка — они погибли. Да, исход может быть весьма печален, но надежда умирает последней", — пояснил эксперт.
Курдин также отметил, что один из важных факторов — это в том числе и поведение самих туристов при ЧП. Он напомнил, что единственным подготовленным человеком на борту является пилот батискафа, все остальные же — просто пассажиры. Мы уже рассказывали, что перед началом экспедиции члены экипажа должны были пройти подготовку, однако неизвестно, как они повели себя в условиях реальной катастрофы.
"Люди могли впасть в панику, потратить на это кислород, а аппарат ведь маленький. В этом заключается главная опасность любого коммерческого туризма", — указал капитан первого ранга.
При этом он уверен, что ЧП на борту подлодки произошло ещё в начале экспедиции к месту крушения известного корабля, поскольку связь была потеряна уже через 1 час 45 минут, хотя время до полного погружения составляет около восьми часов. Моряк предположил, что мог произойти пожар из-за аккумуляторной батареи или же нарушение герметичности прочного корпуса, не исключив, что сейчас батискаф находится уже на дне Атлантического океана.
"Найти его не могут в том районе, в котором он затонул, потому что под водой существуют течения, которые постоянно меняют направление и скорость. Это очень переменные величины, поэтому Бог только знает, куда его могло отнести. Но даже если их найдут, то сам подъём батискафа — процесс небыстрый. Об этом тоже не стоит забывать", — пояснил Курдин.
Как уже рассказывал Лайф, 19 июня батискаф компании OceanGate пропал в Атлантическом океане в районе крушения "Титаника". Известно, что на борту в этот момент находилось пять пассажиров, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По данным Wall Street Journal, команда должна была собрать образцы ДНК около затонувшего лайнера. Вчера около места пропажи батискафа были обнаружены неопознанные звуки, однако эксперты усомнились, что они исходили от подлодки. Многие выдвигают и мистические версии произошедшего. Например, сегодня стало известно, что жена владельца батискафа "Титан" оказалась потомком пары, погибшей на "Титанике".
ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt