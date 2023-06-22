Кислород на нуле: Кто успеет спасти батискаф "Титан" с миллионерами Четверг, 22 июня, — день, когда у экипажа заканчивается запас кислорода. Меж тем первый глубоководный аппарат, который может вытащить батискаф на поверхность, прибыл на место лишь накануне вечером. 22 июня, 12:04 Батискаф "Титан". Обложка © oceangate.com

Французское судно L’Atalante прибыло на место бедствия батискафа "Титан" 21 июня вечером и доставило глубоководный аппарат Victor 6000. Как следует из названия, он может опускаться на глубину до 6 километров. Напомним, обломки легендарного "Титаника" покоятся на глубине 3 километра 800 метров.

Victor 6000 оснащён роботизированной рукой, она способна не только ухватиться за внешнюю деталь "Титана", но и, как сообщается, даже при необходимости распилить металл. Таким образом есть шанс высвободить аппарат, если он действительно застрял. Для его поднятия наверх Victor 6000 недостаточно силён, но он своим манипулятором может прикрепить к нему трос, чтобы вытащить его другой, более мощной машиной. Как идут попытки, пока не сообщается.

Меж тем аналогичный глубоководный аппарат c рукой-манипулятором Juliet на помощь "Титану" направила Великобритания. Однако, по опубликованным данным, в первой половине дня четверга его только грузили на борт военно-транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster для отправки из британского аэропорта Джерси, в общей сложности доставка его к месту бедствия займёт около двух суток. Ранее стало известно, что при организации доставки этого аппарата возникла проблема с поиском подходящей посадочной полосы для военного борта максимально близко к месту бедствия. Кроме того, компания-владелец аппарата Magellan сообщила, что из OceanGate (организатор погружения "Титана") обратились к ним лишь в понедельник, то есть через сутки после потери связи с экипажем. В Magellan заверили, что были готовы к отправке помощи уже вечером того же дня, но власти США не давали разрешения на доступ к району бедствия.

Аппарат "Титан" с пятью людьми на борту начал погружение к обломкам "Титаника" в воскресенье утром и через 1 час 45 минут перестал выходить на связь. Учитывая, что спуск занимает приблизительно два часа, есть основания подозревать, что какая-то авария произошла уже у самого дна. Высказываются предположения, что аппарат мог оказаться в плену обломков "Титаника" во время их исследования и не может выбраться. В этой связи специалисты поделились, что "Титан" удерживается под водой балластом из тяжёлых грузов, который автоматически сбрасывается через 24 часа после погружения — распадаются удерживающие его тросы. Помимо этого балласт можно сбросить принудительно. Из этого следует, что если батискаф ничто не держит, то он бы сам начал всплывать уже в понедельник.

Меж тем опытнейший исследователь знаменитого парохода, который погружался к нему 57 раз, Анатолий Сагалевич, ранее в интервью Лайфу высказал мнение, что могла случиться серьёзная техническая неисправность самого глубоководного аппарата, не связанная с обломками парохода. Он также рассказал, что при отсутствии других возможностей дать о себе знать в таких случаях подводники стучат по корпусу гаечным ключом. 21 июня появилась информация, что спасатели получили с "Титана" акустическую обратную связь. Позже специалисты из Министерства внутренней безопасности США отметили, что это был не вполне отчётливый стук, а скорее шум несколько другого характера, поэтому есть сомнения, что это был сигнал с "Титана". На борту, напомним, несколько туристов, а возглавляет экипаж известный французский исследователь "Титаника" Поль-Анри Наржоле. Некоторые исследователи высказывают надежду, что терпящие бедствие люди могли бы как-то экономить кислород.

Авторы Адель Романенкова