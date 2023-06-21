Подводник выдвинул три версии случившегося с пропавшим при погружении к "Титанику" батискафом
Дайвер Токтаридис: Погрузившийся к "Титанику" батискаф могло разрушить давлением
Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис в беседе с РИА "Новости" предположил, по какой причине батискаф "Титан" мог пропасть в Атлантическом океане и перестать выходить на связь, и выдвинул три версии произошедшего.
Более пяти лет Токтаридис выполнял обязанности командира такого же батискафа, который отправился в экспедицию к обломкам "Титаника". Он подтвердил, что на всех суднах такого типа на случай ЧП жизнь членов экипажа может поддерживаться ещё на протяжении 96 часов, у них есть связь, электричество, кислород, еда и вода.
При этом, исходя из нехитрых подсчётов, подлодка с туристами могла опуститься на глубину 3150 метров, в то время как знаменитый корабль затонул на 3,7 тысячи метров. Кроме того, команда сообщала о сброшенном балласте. По словам эксперта, так действуют лишь в случае аварийной ситуации, когда экипаж отменяет погружение и решает начать подъём на поверхность.
Одной из версий случившегося капитан назвал поступление воды, которое может быть крайне опасно при давлении 370 бар на глубине 3,7 тысячи метров. Даже при крохотной трещине начинается течь, из-за чего растёт количество азота и двуокиси углерода.
"Если быстро не остановить поступление воды, подлодка может быстро потяжелеть и потерять положительную плавучесть, которая у неё есть, и тогда она вновь пойдёт на глубину", — пояснил специалист, не исключив и гибели команды в том случае, если батискаф сильно перегрузился.
Второй причиной мог стать коллапс — батискаф могло просто раздавить внешним давлением. Кроме того, могло случиться возгорание от короткого замыкания и задымление внутреннего помещения. В результате пожара дым мог повлиять на состояние капитана, который не предпринял действий для возвращения. Тем не менее члены команды должны были быть подготовлены к подобным случаям, уверен капитан. Им должны были рассказать о мерах безопасности, показать, как поднять батискаф на поверхность, сбросить балласт, поговорить по подводному телефону и т.д.
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Как уже рассказывал Лайф, 19 июня пропала подводная лодка с туристами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". CNN выяснил, что на борту находятся пять человек, в их числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что обнаружить батискаф всё же получится. Тем не менее поднять подлодку, по его мнению, невозможно. Однако сегодня утром стало известно, что в месте пропажи была обнаружена "акустическая обратная связь".
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