Подводник выдвинул три версии случившегося с пропавшим при погружении к "Титанику" батискафом

Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис в беседе с РИА "Новости" предположил, по какой причине батискаф "Титан" мог пропасть в Атлантическом океане и перестать выходить на связь, и выдвинул три версии произошедшего.

Более пяти лет Токтаридис выполнял обязанности командира такого же батискафа, который отправился в экспедицию к обломкам "Титаника". Он подтвердил, что на всех суднах такого типа на случай ЧП жизнь членов экипажа может поддерживаться ещё на протяжении 96 часов, у них есть связь, электричество, кислород, еда и вода.

При этом, исходя из нехитрых подсчётов, подлодка с туристами могла опуститься на глубину 3150 метров, в то время как знаменитый корабль затонул на 3,7 тысячи метров. Кроме того, команда сообщала о сброшенном балласте. По словам эксперта, так действуют лишь в случае аварийной ситуации, когда экипаж отменяет погружение и решает начать подъём на поверхность.

Одной из версий случившегося капитан назвал поступление воды, которое может быть крайне опасно при давлении 370 бар на глубине 3,7 тысячи метров. Даже при крохотной трещине начинается течь, из-за чего растёт количество азота и двуокиси углерода.

"Если быстро не остановить поступление воды, подлодка может быстро потяжелеть и потерять положительную плавучесть, которая у неё есть, и тогда она вновь пойдёт на глубину", — пояснил специалист, не исключив и гибели команды в том случае, если батискаф сильно перегрузился.