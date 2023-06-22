Погружение без возврата: В Сети найдены последние кадры с затонувшим батискафом "Титан"
В Сети найдены последние кадры с пропавшим в Атлантике батискафом "Титан"
Пользователи Сети обнаружили последние кадры с "Титаном" американской компании OceanGate, пропавшим в районе крушения "Титаника". Их ещё три дня назад выложила 22-летняя Эбби Джексон, предположительно, работающая на доставившем батискаф к району погружения судне.
Последние кадры с пропавшим в Атлантическом океане "Титаном". Видео © TikTok / abbijaxxxon
На них она сначала показывает себя, после чего в кадре на секунду появляется та самая подлодка. Надпись в ролике гласит: "Смотрю, как субмарина погружается к "Титанику".
Напомним, "Титан" американской компании OceanGate пропал в Атлантическом океане 19 июня, на борту находилось пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. В районе поисков были засечены звуки, которые могли исходить от подлодки, с чем, правда, не согласны эксперты.
Как оказалось, бывший сотрудник OceanGate ещё в 2018 году судился с компанией после увольнения из-за замечаний по поводу сомнительной надёжности аппарата. Он заявлял, в частности, о нежелании руководства платить за качественные материалы. По последним данным, на борту "Титана" не осталось кислорода.
TikTok / abbijaxxxon