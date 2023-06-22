Погружение без возврата: В Сети найдены последние кадры с затонувшим батискафом "Титан"

Пользователи Сети обнаружили последние кадры с "Титаном" американской компании OceanGate, пропавшим в районе крушения "Титаника". Их ещё три дня назад выложила 22-летняя Эбби Джексон, предположительно, работающая на доставившем батискаф к району погружения судне.

Последние кадры с пропавшим в Атлантическом океане "Титаном". Видео © TikTok / abbijaxxxon

На них она сначала показывает себя, после чего в кадре на секунду появляется та самая подлодка. Надпись в ролике гласит: "Смотрю, как субмарина погружается к "Титанику".