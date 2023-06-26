В США официально начато расследование крушения батискафа "Титан" в Атлантике

"Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту", — сказал Могер.

Он также сообщил, что возглавить это расследование поручено капитану ведомства Джейсону Ньюбауэру. Последний заявил, что по итогам расследования комиссия может "вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений". Установка виновных в случившейся трагедии также, по его словам, входит в компетенцию следствия.