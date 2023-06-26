В США официально начато расследование крушения батискафа "Титан" в Атлантике
Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан"
Начато официальное расследование крушения в Атлантическом океане батискафа "Титан", которое проводит Береговая охрана США. Как заявил на пресс-конференции контр-адмирал Джон Могер, специалистам также придётся установить причины гибели экипажа лодки.
"Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту", — сказал Могер.
Он также сообщил, что возглавить это расследование поручено капитану ведомства Джейсону Ньюбауэру. Последний заявил, что по итогам расследования комиссия может "вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений". Установка виновных в случившейся трагедии также, по его словам, входит в компетенцию следствия.
Напомним, об исчезновении "Титана" американской компании OceanGate стало известно 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. На поиски батискафа выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана".