"Близко сердцу": Снявший "Титаник" Кэмерон захотел сделать сериал про гибель батискафа "Титан"
Sun: Режиссёр "Титаника" Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем батискафе "Титан"
Автор легендарного фильма "Титаник" (1997) режиссёр Джеймс Кэмерон обсуждает с одной из стриминговых платформ идею создания многосерийной драмы про затонувший в Атлантике батискаф "Титан". Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.
"[Идея сериала про] катастрофу с "Титаном" уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый кандидат на роль режиссёра. Эта тема близка его сердцу", — сказал собеседник издания.
По словам источника, Кэмерон настолько проникновенно рассказал историю "Титаника", что ему "сам бог велел" экранизировать трагедию батискафа. Однако восстановить последовательность событий происходившего на судне будет непросто, на съёмку уйдёт много времени, денег и ресурсов.
Главные роли в сериале могут достаться актёрам Мэтту Деймону и Кумэйлу Нанджиани, уточняет The Sun.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня. На поиски подлодки выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана". Всего на борту батискафа было пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, один из богатейших людей Пакистана, Шахзада Давуд, с сыном и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.
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