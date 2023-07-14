"Близко сердцу": Снявший "Титаник" Кэмерон захотел сделать сериал про гибель батискафа "Титан"

Автор легендарного фильма "Титаник" (1997) режиссёр Джеймс Кэмерон обсуждает с одной из стриминговых платформ идею создания многосерийной драмы про затонувший в Атлантике батискаф "Титан". Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.

"[Идея сериала про] катастрофу с "Титаном" уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый кандидат на роль режиссёра. Эта тема близка его сердцу", — сказал собеседник издания.

По словам источника, Кэмерон настолько проникновенно рассказал историю "Титаника", что ему "сам бог велел" экранизировать трагедию батискафа. Однако восстановить последовательность событий происходившего на судне будет непросто, на съёмку уйдёт много времени, денег и ресурсов.