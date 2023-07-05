Зов Посейдона: Батискаф "Титан" чуть не затонул при первом же погружении из-за удара молнии

Затонувший в Атлантическом океане батискаф "Титан" был серьёзно повреждён после попадания в него молнии во время пробного погружения ещё в 2018 году. Об этом узнал портал Insider.com из старого интервью основателя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, которое он дал задолго до своего последнего погружения.

"К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар [молнии]..., вероятно, полностью вывел бы нас из строя... Всего за пару дней мы смогли заменить все эти [повреждённые] компоненты", — говорил тогда Раш в интервью, опубликованном на YouTube, которое, к слову, было удалено сразу после катастрофы в Атлантике.