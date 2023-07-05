Зов Посейдона: Батискаф "Титан" чуть не затонул при первом же погружении из-за удара молнии
В затонувший батискаф "Титан" во время погружения в 2018 году попала молния
Затонувший батискаф "Титан". Обложка © Oceangateexpeditions.com
Затонувший в Атлантическом океане батискаф "Титан" был серьёзно повреждён после попадания в него молнии во время пробного погружения ещё в 2018 году. Об этом узнал портал Insider.com из старого интервью основателя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, которое он дал задолго до своего последнего погружения.
"К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар [молнии]..., вероятно, полностью вывел бы нас из строя... Всего за пару дней мы смогли заменить все эти [повреждённые] компоненты", — говорил тогда Раш в интервью, опубликованном на YouTube, которое, к слову, было удалено сразу после катастрофы в Атлантике.
В ходе беседы глава компании OceanGate Expeditions также уточнил, что в результате удара молнии было повреждено более 70% оборудования аппарата. Это подтверждают данные СМИ о том, что Раш регулярно пренебрегал правилами безопасности, несмотря на предостережения экспертов. Так, в 2019 году во время погружения в районе Багамских островов один из специалистов услышал треск внутри батискафа, о чём сообщил главе компании, но тот продолжил брать пассажиров в экспедиции.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня. Некоторые эксперты отмечали, что ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. На поиски подлодки выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана". Всего на борту батискафа было пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Также Лайф публиковал видео с обломками батискафа.