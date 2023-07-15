Режиссёр "Титаника" Кэмерон раскрыл правду о сериале про ужасающую трагедию с батискафом
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о планах снять сериал про затонувший "Титан"
Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон. Фото © ТАСС / AP / Javier Corbalan
Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон опроверг слухи о своих планах снять сериал про аварию затонувшего батискафа "Титан". Правду создатель "Титаника" рассказал в своём твиттере.
"Я обычно не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду", — написал он.
Ранее о намерении Кэмерона снять фильм про затонувший батискаф сообщил британский таблоид Sun. Тогда неназванный собеседник издания заявил, что тема очень близка сердцу режиссёра.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня. На поиски подлодки выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней из-за низкой надёжности "Титана". Погибших пятеро: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, один из богатейших людей Пакистана, Шахзада Давуд, с сыном и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.