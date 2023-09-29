"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат
Продюсер Каленов: Авторам фильма "Брат-3" "не хватает ума и таланта"
Выходящий скоро в прокат "Брат-3" абсолютно не имеет какого-либо отношения к культовым фильмам режиссёра Алексея Балабанова, роли в которых исполнили Сергей Бодров – младший, Виктор Сухоруков и другие актёры. Как считает один из продюсеров "Брата-2" Игорь Каленов, авторам анонсированной ленты попросту "не хватает ума и таланта" придумать что-то своё.
"Если бы Лёша был жив, я бы просто с сарказмом сказал: "Балбесы". А так как Алексея Октябриновича нет с нами, то это очень некрасивый поступок. Это стопроцентный пиар-ход. У них, видимо, не хватает таланта и ума сделать свой пиар, и они используют славу других", — высказался Каленов в беседе с RT.
Напомним, прошлым летом российские интернет-пользователи раскритиковали трейлер фильма "Брат-3" Валерия Переверзева. Разъярённые комментаторы назвали картину танцем на костях режиссёра Алексея Балабанова, посягательством на святое, лютой безвкусицей. Премьера ленты состоится 23 ноября. Среди актёров — рэпер Птаха и Оливье Сиу.
"Брат-3", режиссёр Валерий Переверзев, сценаристы Валерий Переверзев, Юлия Переверзева / kinopoisk.ru