"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат

Выходящий скоро в прокат "Брат-3" абсолютно не имеет какого-либо отношения к культовым фильмам режиссёра Алексея Балабанова, роли в которых исполнили Сергей Бодров – младший, Виктор Сухоруков и другие актёры. Как считает один из продюсеров "Брата-2" Игорь Каленов, авторам анонсированной ленты попросту "не хватает ума и таланта" придумать что-то своё.

"Если бы Лёша был жив, я бы просто с сарказмом сказал: "Балбесы". А так как Алексея Октябриновича нет с нами, то это очень некрасивый поступок. Это стопроцентный пиар-ход. У них, видимо, не хватает таланта и ума сделать свой пиар, и они используют славу других", — высказался Каленов в беседе с RT.