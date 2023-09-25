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25 сентября, 16:45

Фильм "Брат-3" с рэпером Птахой выйдет в прокат 23 ноября

Стала известна дата российского релиза фильма "Брат-3" с рэпером Птахой и Оливье Сиу. Картина появится на экранах кинотеатров России 23 ноября.

Несмотря на название, сюжет фильма никак не связан с историей культовой дилогии режиссёра Алексея Балабанова. Картина Валерия Переверзева, ставшая его дебютом в большом кино, поведает о дочери генерала, влюбившейся в уличного художника, и о банде под главенством брата-близнеца этого генерала. Местом действия выбран Тамбов в начале 2000 годов.

Главные роли сыграли Александра Вознесенская и Василий Карпенко ("Кухня", "Молодёжка"). Также в фильме снимались братья Владимир и Юрий Торсуевы ("Приключения Электроника", "Незнайка с нашего двора"), рэп-музыкант Птаха, Эрик Робертс, Костас Мэндилор и Оливье Сиу.

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Напомним, прошлым летом российские интернет-пользователи разнесли в пух и прах трейлер фильма "Брат-3". Разъярённые комментаторы назвали картину танцем на костях Балабанова, посягательством на святое, лютой безвкусицей и призвали отказаться от съёмок фильма.

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YouTube / "Брат-3"

Юрий Лысенко
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