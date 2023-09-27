Кинокритик Шпагин предсказал фильму "Брат-3" провал в прокате

Выходящий скоро в прокат фильм "Брат-3" вряд ли оправдает ожидания создателей, так как отсылка к культовой картине с актёром Сергеем Бодровым не сыграет. Об этом сказал киновед и кинокритик Александр Шпагин.

"Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это всё равно что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене. За такое морду бьют!" — пояснил он в беседе с телеканалом "Москва 24".

По его словам, авторы новинки решили схитрить и въехать в рай "на чужом горбу", паразитируя на популярности предыдущих частей культовой картины. Шпагин напомнил, что прежняя съёмочная группа не имеет отношения к "Брату-3". Чтобы лента себя оправдала, нужно было очень постараться, отметил эксперт.

Он уверен, что коммерчески неверно сохранять старое название, ведь так планка оказалась слишком высока. Шпагин не исключил, что какая-то часть зрителей отправится в кинотеатры, поведясь на отсылку к оригинальной версии, но это будет меньшинство. Кинокритик напомнил, что подобная ситуация была с фильмом "Бригада: Наследник", который не стал открытием и не превзошёл одноимённый сериал.