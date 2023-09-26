Актёр Виктор Сухоруков отказался смотреть "Брат-3", созданный "шпаной"
Виктор Сухоруков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Звезда легендарного фильма "Брат", актёр Виктор Сухоруков заявил, что не имеет отношения к появившейся третьей части картины и смотреть в кино на этот "примитивный уровень" не собирается. Об этом он сказал в разговоре с "Абзацем".
"Третья часть, четвёртая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать", — подчеркнул он.
Сухоруков добавил, что "Брат-3" никак не связан с создателями оригинальной версии и прежних персонажей зрители не увидят. Актёр резюмировал, что "обсуждать шпану" ему неинтересно — и с этим должны разбираться соответствующие ведомства.
Напомним, прошлым летом российские интернет-пользователи разнесли в пух и прах трейлер фильма "Брат-3". Разъярённые комментаторы назвали картину танцем на костях режиссёра Алексея Балабанова, посягательством на святое, лютой безвкусицей. Однако фильм был снят Валерием Переверзевым. Среди актёров — рэпер Птаха и Оливье Сиу. Премьера состоится 23 ноября.