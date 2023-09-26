Главред Лайфа рассказала, как пришла идея снять фильм "Бизнес-омбудсмен"

Главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк выступила на пресс-конференции ТАСС, посвящённой ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/2024 и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой по итогам 2022 года.

Главред Лайфа Денесюк рассказала, как пришла идея снять фильм "Бизнес-омбудсмен". Видео © LIFE

Она рассказала про работу над фильмом "Бизнес-омбудсмен", который недавно появился по инициативе представителей предпринимательского сообщества. Участниками документальной ленты стали Татьяна Минеева и другие малые и средние предприниматели, которые столкнулись с проблемами и получили поддержку.

По словам главреда Лайфа, идея фильма возникла уже давно, когда она познакомилась с бизнес-омбудсменом. Денесюк призналась, что не знала о такой развитости экосистемы предпринимательства.

"Когда я слушала, я понимала, что там уже целая вселенная, в которой много-много разных людей. Одни помогают, другие нуждаются, и у них есть свои герои. И вот супервумен Татьяна... В какой-то момент мы обсуждали, почему про это так мало рассказывается", — поделилась она.

Татьяна Денесюк добавила, что сюжеты в СМИ о крупном бизнесе лежат на поверхности, а о малом и среднем незаслуженно находятся в тени. Хотя проблем у них, как оказалось, множество. Узнав о том, что "бизнес никто не бросит один на один с бедой", было решено снять такой фильм.

Главный редактор Лайфа подчеркнула, что люди, помогающие в этой экосистеме, занимаются своим делом бесплатно, являясь "палочкой-выручалочкой". И вместе они составляют огромную силу, которая может привести ко многому, даже к изменению законодательства.

"И мы решили, что сколлаборируемся и снимем фильм про таких людей... Основной посыл этого фильма — показать этих людей, показать, кто и как им помогает, эту работу вместе. И я думаю, что мы этого эффекта добились", — заключила она.