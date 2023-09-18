Главред Лайфа Татьяна Денесюк: Слушайте своих детей, когда они определяются с профессией

Главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк рассказала, как пришла в журналистику из совсем другой сферы — МВД. В интервью PEOPLETALK она призналась, что ещё в возрасте трёх лет собирала коллекцию вырезок из газет и журналов, которую запрещала выбрасывать.

"Родители смеялись: видимо, растёт журналист! Но когда пришло время определяться с институтом, мой выбор семья не поддержала. И вот первый совет: старайтесь слушать своих детей! Они всё равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали", — отметила Денесюк.

В конечном счёте будущий главред Лайфа поступила в Университет МВД, после чего последовала работа в ведомстве, но с близкой нынешней профессии специализацией — пиаром. И только спустя десять лет, поняв, что "либо сейчас, либо никогда", Татьяна Денесюк устроилась на тогда ещё новый телеканал LIFE 78 — петербургское отделение федерального LifeNews.

Работала она там в самом, пожалуй, сложном отделе — происшествий. По словам Денесюк, любой, кто имеет отношение к профессии журналиста, подтвердит, что это "буквально ад". Однако именно эта школа сделала её журналистом — всего за семь лет до главного редактора Лайфа.

"Коллеги называют меня уникумом: от обычной должности в регионе до руководителя LIFE.ru. Но я каждый день к этому шла, заявляла о себе, чтобы мой голос слышали! И продолжаю делать то же самое — открываю каналы, веду шоу, придумываю телеграм-каналы. Всё это на моих плечах", — добавила Денесюк.