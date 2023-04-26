Главный редактор информационного портала LIFE.ru Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года" в номинации "Лучший женский проект". Речь идёт об авторской программе на YouTube-канале "Изнанка. Женщины".

Главред Лайфа Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года". Видео © LIFE

"Мне очень приятно, что проект, который мы делаем не первый год про женщин, он до сих пор востребован. Мы скоро начинаем не только освещать, но и давать комплексную помощь, мы уже скоро будем давать возможность всем женщинам, которые у нас участвовали... И это женщины, которые решили объединиться и сделать что-то реально крутое вместе. И скоро у нас будет новая площадка, в которой все эти женщины объединятся и будут менять как историю, так и законы, и делать действительно очень классные, полезные дела", — рассказала Татьяна Денесюк после награждения.

Главред Лайфа добавила, что сейчас на женщинах держится очень много. Они не такие слабые, как казалось раньше. Татьяна Денесюк поблагодарила свою команду, в которой объединились "простые девчонки", решившие помогать таким же, как они сами. Кроме того, она ответила, какой совет дала бы женщинам, которые боятся выйти из своей зоны комфорта.

"У меня есть принцип. Я всегда думаю: а что случится, если я это сделаю? Я представляю, как я открываю ногой дверь. Ну что произойдёт? Ну, странно отреагируют. Ну, не так поймут. Ну и что? Зато я сделаю что-то полезное, и мне это помогает. То есть я понимаю, что в первую минуту мне будет сложно, а во вторую минуту я сделаю что-то полезное. Так я и шла по своей карьерной лестнице", — рассказала Денесюк.

Свою карьеру в медиахолдинге News Media Татьяна Денесюк начала в 2017 году на позиции шеф-продюсера на федеральном телеканале LIFE NEWS. В 2019 году перешла на позицию заместителя главного редактора и основала телеграм-канал SHOT. В 2020-м запустила авторскую программу на ютуб-канале "Изнанка. Женщины". И в этом же году стала ведущей ток-шоу "Дайте сказать".