В Москве вручат премию "PERSONO года", среди номинантов — главред Лайфа

Премию "PERSONO года" по версии журнала PERSONO торжественно вручат в Москве 26 апреля. Об этом Лайфу сообщили организаторы премии, которые собирают на своей площадке селебрити, профессионалов и просто сильных и предприимчивых людей, которым удалось добиться невероятных успехов в своём деле. Заслуженные награды за достижения в профессиональной среде будут вручать в банкетном зале Golden Palace.

Среди номинантов этого года — главный редактор информационного портала LIFE.ru Татьяна Денесюк. Свою карьеру в медиахолдинге News Media она начала в 2017 году на позиции шеф-продюсера на федеральном телеканале LIFE NEWS. В 2019 году перешла на позицию заместителя главного редактора и основала телеграм-канал SHOT. В 2020-м запустила авторскую программу на ютуб-канале "Изнанка. Женщины". И в этом же году стала ведущей ток-шоу "Дайте сказать".

В этом году премия приурочена ко Всемирному дню интеллектуальной собственности. Организатором показалось символичным наградить людей, которые внесли большой вклад в развитие общества, инновационных технологий, культуры и экономики своим трудом и профессиональными достижениями.

"Это праздник создателей! А каждый, кто удостаивается премии "PERSONO года", создаёт что-то творческое, интеллектуальное, передовое или материальное", — поделились с Лайфом в команде PERSONO.

Ведущими юбилейной премии "PERSONO года" станут телеведущая Эвелина Блёданс, модный диджей Катя Гусева и шоумен Александр Снегирёв.