Цикл документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига" отметили благодарностями на Премии Минобороны

"За высокий профессиональный уровень цикла документальных фильмов "1418 дней подвига", представленного на соискание Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в 2022 году в номинации "Искусство кино и анимации", — говорится в тексте благодарностей.

Цикл фильмов LIFE DOC состоит из трёх серий. "Мелодия Победы" повествует о песнях, которые наперекор войне слушала и пела вся страна. "Искусство на поле боя" рассказывает, как артисты продолжали играть на сцене в темноте и холоде и отправлялись на фронт давать концерты прямо в землянках в течение суровых 1418 дней войны. "Игра в живых" посвящена серии футбольных матчей в блокадном Ленинграде, которые воодушевляли жителей, служив ответом на фашистскую пропаганду, утверждавшую, что город уже мёртв, и вдохновляли советских граждан на борьбу в течение всех 1418 дней ужасной войны.