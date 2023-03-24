Цикл документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига" отметили благодарностями на Премии Минобороны
Авторский коллектив цикла документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига", Ольга Воронянская, Ольга Рогожина, Райля Гареева, Жанна Карпенко. Обложка © LIFE
Создатели цикла документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига" отмечены благодарностями на VII Премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства. Их получили заместитель главного редактора Ольга Рогожина и специальный корреспондент Жанна Карпенко.
Вручение благодарностей заместителю главного редактора Лайфа Ольге Рогожиной и специальному корреспонденту Жанне Карпенко. Видео © LIFE
"За высокий профессиональный уровень цикла документальных фильмов "1418 дней подвига", представленного на соискание Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в 2022 году в номинации "Искусство кино и анимации", — говорится в тексте благодарностей.
Благодарности Министерства обороны. Фото © LIFE
Цикл фильмов LIFE DOC состоит из трёх серий. "Мелодия Победы" повествует о песнях, которые наперекор войне слушала и пела вся страна. "Искусство на поле боя" рассказывает, как артисты продолжали играть на сцене в темноте и холоде и отправлялись на фронт давать концерты прямо в землянках в течение суровых 1418 дней войны. "Игра в живых" посвящена серии футбольных матчей в блокадном Ленинграде, которые воодушевляли жителей, служив ответом на фашистскую пропаганду, утверждавшую, что город уже мёртв, и вдохновляли советских граждан на борьбу в течение всех 1418 дней ужасной войны.
Ранее документальный фильм Лайфа "Постковид" вошёл в шорт-лист премии "Знание". Посмотреть его можно здесь.