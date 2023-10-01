Праправнучка Пржевальского по завету матери навсегда переехала в Россию из Ливана

Получившая паспорт гражданина РФ двоюродная правнучка известного русского путешественника Николая Пржевальского Жозиан Терез Таннус объяснила, почему решила вернуться на историческую родину спустя десятки лет. Эмигрант третьего поколения призналась, что близкие прививали ей любовь к России с самого детства, обучая языку и культуре страны.

Жозиан Терез Таннус родилась и провела всю жизнь в столице Ливана. С детства мама рассказывала ей о том, что корни семьи уходят в Россию. Братом прадеда женщины — Владимира Пржевальского — был путешественник и первооткрыватель Николай Пржевальский. Лишь в 55 лет она впервые решилась на поездку в РФ. Почувствовав, что именно здесь её дом, двоюродная правнучка географа начала собирать документы для получения гражданства. Этот процесс затянулся на годы, и только в 2023-м паспорт был получен.

Двоюродная правнучка путешественника Николая Пржевальского Жозиан Терез Таннус. Видео © t.me / SHOT

"Россия — моя родина. Я эмигрант третьего поколения. Родилась в Ливане. И я разговариваю на русском, потому что мама меня научила. Мама всегда мне говорила: "Не забудь, что ты русская". И поэтому я решила, когда мама умерла, приехать сюда и искать уже документы", — рассказала Жозиан Терез Таннус в интервью SHOT.

В настоящее время новоиспечённая россиянка проживает в Москве. Её сын Джеймс поступил в Российский университет дружбы народов, где обучается на ветеринарного врача. Впрочем, Жозиан Терез Таннус не планирует задерживаться в столице, так как влюбилась в Кубань и хочет обосноваться там.