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27 сентября, 13:26

Канадский хоккеист хабаровского "Амура" Кэмерон Ли получил паспорт РФ

Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту "Амура" Кэмерону Ли

<p>Кэмерон Ли. Обложка © <a href="https://hcamur.ru/news/item/pytayus-uchit-russkij-yazyk-s-pomoshyu-prilozhenij-na-telefone/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hcamur.ru</a></p>

Кэмерон Ли. Обложка © Hcamur.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту Кэмерону Ли, родившемуся в Канаде, но играющему за хабаровский клуб "Амур". Документ появился на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Ли Кэмерона Карлетона, родившегося 18 февраля 1997 года в Канаде", — говорится в тексте.

Ли подписал контракт с "Амуром" в прошлом году. В прошлом сезоне он забросил семь шайб и отдал 13 результативных пасов. В текущем же розыгрыше КХЛ в девяти играх хоккеист набрал уже семь очков (один гол и шесть результативных передач).

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Татьяна Миссуми
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