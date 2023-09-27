Канадский хоккеист хабаровского "Амура" Кэмерон Ли получил паспорт РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту Кэмерону Ли, родившемуся в Канаде, но играющему за хабаровский клуб "Амур". Документ появился на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Ли Кэмерона Карлетона, родившегося 18 февраля 1997 года в Канаде", — говорится в тексте.

Ли подписал контракт с "Амуром" в прошлом году. В прошлом сезоне он забросил семь шайб и отдал 13 результативных пасов. В текущем же розыгрыше КХЛ в девяти играх хоккеист набрал уже семь очков (один гол и шесть результативных передач).