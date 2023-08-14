Чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт

Напомним, ради карьеры в "Ладе" 24-летний Остап отказался от гражданства Чехии. После начала спецоперации власти страны запретили своим атлетам участвовать в турнирах на территории России. Как сообщал его директор, теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.