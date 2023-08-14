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14 августа, 11:05

Чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт

Гендиректор "Лады" Чеботарёв: Чешский хоккеист Сафин получил гражданство России

<p>Чешский хоккеист Остап Сафин. Обложка © ТАСС / Zuma / Andrea BrancaJP</p>

Чешский хоккеист Остап Сафин. Обложка © ТАСС / Zuma / Andrea BrancaJP

Чешский хоккеист Остап Сафин, подписавший контракт с тольяттинской "Ладой", получил российское гражданство. Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба Александр Чеботарёв.

"Да, он получил российский паспорт", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, ради карьеры в "Ладе" 24-летний Остап отказался от гражданства Чехии. После начала спецоперации власти страны запретили своим атлетам участвовать в турнирах на территории России. Как сообщал его директор, теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

Николь Вербер
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