Чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт
Гендиректор "Лады" Чеботарёв: Чешский хоккеист Сафин получил гражданство России
Чешский хоккеист Остап Сафин. Обложка © ТАСС / Zuma / Andrea BrancaJP
Чешский хоккеист Остап Сафин, подписавший контракт с тольяттинской "Ладой", получил российское гражданство. Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба Александр Чеботарёв.
"Да, он получил российский паспорт", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, ради карьеры в "Ладе" 24-летний Остап отказался от гражданства Чехии. После начала спецоперации власти страны запретили своим атлетам участвовать в турнирах на территории России. Как сообщал его директор, теперь спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.