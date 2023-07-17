Чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства ради выступления в России

Чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства родной страны, подписав контракт с тольяттинской "Ладой". Об этом сообщил спортивный директор клуба Рафик Якубов. Он пояснил, что спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

"Сафин отказался от чешского гражданства и вскоре должен получить российский паспорт", — отметил представитель клуба.

Напомним, что власти Чехии после начала специальной военной операции запретили своим атлетам участвовать в турнирах на территории России. Самим россиянам тоже запрещено участвовать в соревнованиях на территории страны.

24-летний Остап Сафин начал свою карьеру в детско-юношеской школе пражской "Спарты". На драфте 2017 года он был выбран в 4-м раунде под общим 115-м номером клубом "Эдмонтон Ойлерз". С 2017 года чешский хоккеист выступал в клубах Северной Америки: "Бейкерсфилд Кондорс", "Галифакс Мусхедс", "Уичито Тандер", а в 2022-м вернулся в пражскую "Спарту". На днях тольяттинская "Лада" сообщила, что заключила с нападающим пробный контракт.