Хавбек "Локомотива" получил грузинский паспорт
Футболист "Локомотива" Марадишвили получил гражданство Грузии
Константин Марадишвили. Фото © ФК "Локомотив"
Игрок ФК "Локомотив" на позиции полузащитника Константин Марадишвили получил гражданство Грузии. Об этом в Twitter сообщил новостной канал футбольной тематики Georgian Footy со ссылкой на вице-президента Грузинской федерации футбола Александра Иашвили.
По его словам, Марадишвили ожидает одобрения Международной федерации футбола (FIFA), чтобы начать выступать за грузинскую национальную сборную. На счету игрока 26 матчей за "Локомотив" во всех турнирах сезона 22/23, два забитых гола и пять результативных передач. В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в одном матче и забил один мяч. Кроме того, ранее он выступал в составе молодёжной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.
Ранее сегодня стало известно, что нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, сославшись на заявление клуба.