Хавбек "Локомотива" получил грузинский паспорт

По его словам, Марадишвили ожидает одобрения Международной федерации футбола (FIFA), чтобы начать выступать за грузинскую национальную сборную. На счету игрока 26 матчей за "Локомотив" во всех турнирах сезона 22/23, два забитых гола и пять результативных передач. В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в одном матче и забил один мяч. Кроме того, ранее он выступал в составе молодёжной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.